Пенсию в Украине снова повысят – когда, кому и насколько

До конца года пенсия украинцев вырастет еще не раз

Рост пенсии некоторым категориям пенсионеров, в среднем на 45 гривен, с 1 июля этого года, станет не последней добавкой пенсионных выплат в текущем году. Впереди еще два этапа роста пенсионных выплат:

с 1 октября минимальная пенсия увеличится до 2680 гривен, правда это будет касаться людей, достигших 65-летнего возраста, не работающих и имеющих соответствующий страховой стаж (у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет). Также с октября минимальная пенсия для пенсионеров от 70 лет составит 3000 грн.

с 1 декабря для пенсионеров 60-70 лет минимальная пенсия составит 2500 грн при наличии достаточного страхового стажа в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если же стажа нет, будет установлена минимальная пенсия пропорционально имеющемуся стажу, опираясь на индексацию. Тогда же до 2093 гривен вырастет минимальная и до 20 930 гривен – максимальная пенсия в Украине.

В целом, средняя пенсия в Украине на 1 июля составляет 4 437 гривен, что на 660 гривен больше чем на 1 июля 2021 года. При этом у некоторых категорий она выросла более чем на 3000 гривен и в 2 раза больше чем средняя по стране.