Пенсію в Україні знову підвищать – коли, кому та наскільки

До кінця року пенсія українців зросте ще неодноразово

Зростання пенсії деяким категоріям пенсіонерів, у середньому на 45 гривень, з 1 липня цього року, стане не останньою добавкою пенсійних виплат цього року. Попереду ще два етапи зростання пенсійних виплат:

з 1 жовтня мінімальна пенсія збільшиться до 2680 гривень, правда це стосуватиметься людей, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають відповідний страховий стаж (у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років). Також із жовтня мінімальна пенсія для пенсіонерів від 70 років становитиме 3000 грн.

з 1 грудня для пенсіонерів 60-70 років мінімальна пенсія становитиме 2500 грн за наявності достатнього страхового стажу у 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Якщо ж стажу немає, буде встановлено мінімальну пенсію пропорційно існуючому стажу, спираючись на індексацію. Тоді ж до 2093 гривень зросте мінімальна та до 20 930 гривень – максимальна пенсія в Україні.

Загалом середня пенсія в Україні на 1 липня становить 4 437 гривень, що на 660 гривень більше ніж на 1 липня 2021 року. При цьому в деяких категорій вона зросла більш ніж на 3000 гривень і вдвічі більша за середню по країні.