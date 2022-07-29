Осенью украинских пенсионеров ждет повышение пенсии: кому ждать прибавки

Осенью пенсия станет больше на 300 гривен, но не у всех

Вслед за ростом пенсии с 1 июля, которая у некоторых после прибавки приблизилась к 9 тысячам гривен, а максимальный ее размер составил 20 270 гривен, следующее повышение пенсионных выплат украинцев ждет в октябре.

Согласно графику Пенсионного фонда, с 1 октября изменится минимальная зарплата — она вырастет на 200 грн до 6,7 тысячи грн. Соответственно, вырастет и минимальная пенсия для неработающих пенсионеров старше 65 лет и с достаточным стажем (не менее 30 лет для женщин и не менее 35 — для мужчин).

Для тех, кто дожил до возраста старше 70 лет положены надбавки, с 1 октября они будут получать 300 гривен к своей пенсии. Если день рождения у человека после 1 октября — то с даты достижения 70 лет.

Отметим, что для категории 70+ также запланировано еще одно новшество — при наличии достаточного стажа размер пенсии минимально составит 3000 грн. Если стажа не хватает — пенсионная минималка высчитывается пропорционально тому, который человек успел отработать.

В целом за год с 1 июля 2021 года средняя пенсия в Украине выросла на 660 гривен и составила 4437 гривен в месяц.