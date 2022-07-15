Пенсии для некоторых украинцев увеличили: стало известно, сколько будут платить с июля

Правительство планирует и дальше работать над усовершенствованием пенсионных выплат для украинцев

Средний размер пенсионных выплат с 1 июля 2022 года составит 4 437 гривен, что по сравнению с прошлым годом больше почти на 660 гривен.

Соответствующую информацию обнародовала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, сообщают на странице пресс-службы ведомства в соцсети. По ее словам, средний размер пенсий увеличился и для военных пенсионеров. С 1 июля 2021 года выплаты для этой категории украинцев выросли до 8 900 гривен, что на 3 000 (53%) гривен больше.

Читайте также: Категория Украина Пенсии в Украине будут начислять по-новому: когда и как именно Пенсионеров все еще хотят перевести на накопительную систему выплат

Также украинская чиновница отметила, что в течение срока с января по июнь 2022 года, Пенсионный фонд получил 272,7 миллиарда гривен доходов. Эта сумма примерно на 11% больше, чем за тот же период в прошлом, 2021 году. В частности, только от выплат на единый социальный взнос ПФУ получил на 25 миллиардов гривен больше, чем за тот же период в предыдущем году.

Кроме того, Лазебна прокомментировала желание правительства дополнить базовые пенсионные гарантии украинцев всеобъемлющей системой накопления этих выплат. Их должен осуществлять как сам человек, так и его работодатели, пока он находится на той или иной должности. Именно эти накопления в дальнейшем могут стать дополнительным источником дохода (кроме пенсионных выплат) после завершения трудовой деятельности.

"Если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Чтобы это была прозрачная, понятна людям система, работающая на уровне закона, а не постановлений правительства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрительные выводы к нему от Всемирного банка и Международной организации труда", — объяснила министерша.

Читайте также: Категория Деньги Будут ли задержки пенсий: в Минсоце выступили с заявлением Рада приняла решение добавить денег, чтобы пенсии платили вовремя

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате войны в Украине обсуждают вероятность уменьшения пенсионных выплат для всех категорий граждан, чтобы уравнять ее до одинаковой для всех суммы.