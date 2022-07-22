Виплати українцям від ООН: як пенсіонерам отримати 6600 грн допомоги

Варто врахувати, що виплата не здійснюється однією сумою одразу

Незважаючи на підготовку до чергового етапу підвищення виплат для українських пенсіонерів, представники цієї категорії населення можуть розраховувати на фінансову допомогу від ООН. Спочатку йдеться про людей, які живуть у зонах активних бойових дій, і не лише.

Про можливість отримати додаткову надходження фінансів нагадує "Телеграф". Виплати відбуватимуться завдяки співпраці Міністерства соціальної політики та управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Розмір пропонованої допомоги для українських пенсіонерів становить 6600 гривень. Проте виплата відбувається у три етапи, тому ті, кому схвалять заявку, раз на чотири тижні протягом трьох місяців отримуватимуть на свій банківський рахунок по 2200 гривень.

Варто зазначити, що податись на отримання такої допомоги від ООН можна на офіційному сайті платформи "єДопомога".

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Наголосимо, що виплати не стосуються пенсіонерів, які оформили собі статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). До речі, ця категорія населення має можливість окремо спробувати отримати допомогу від ООН, але "сумісити" це, відповідно подвоївши суму, не вийде.

Можливість отримати 6600 гривень мають можливість пенсіонери, які:

мешкають на тимчасово окупованій території;

перебувають у населених пунктах, деоккупованих від росіян;

зараз мешкають там, де йдуть активні бойові дії.

Перш ніж подавати заявку, подбайте про наявність у себе документів, що підтверджують особу, та ідентифікаційного коду. Також знадобиться номер банківського рахунку у форматі IBAN (UA плюс 27 цифр).

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців через війну може втратити значну частину пенсій і чому це може статися.

Також ми писали, кому з українських пенсіонерів узагалі обіцяють припинити щомісячні виплати. Це також пов’язано з активними бойовими діями, які зараз відбуваються в нашій країні.