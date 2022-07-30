Помощь от ООН для пенсионеров: кто сможет ее получить

Выплаты рассчитаны на три месяца

Часть украинских пенсионеров может претендовать на получение помощи от УВКБ ООН в размере 6600 грн. Получить ее смогут не все пенсионеры.

Согласно данным "Социальной информационной платформы", денег организация выделила только на помощь 65 тысячам пенсионеров, которые не являются внутренне перемещенными лицами.

Выплаты производятся раз в месяц тремя платежами по 2200 грн за раз. На помощь подают через платформу "єДопомога" в разделе выплаты от международных организаций.

Порядок подачи заявления на помощь

Выбираете "Заполнить заявку на помощь" Отмечаете свой социальный статус "Пенсионер" Заполняете заявку с указанием полных ФИО, индивидуального налогового номера (РНОКПП), даты рождения и номера телефона. Выбираете способ получения: можно указать IBAN (номер счета карты, его можно узнать через интернет или воспользовавшись услугами банка), если карты нет — выбираете пункт "Карта отсутствует" и возможно получение средств через "Укрпочту".

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Отметим, что решать, кто из пенсионеров именно получите деньги будут в Министерстве социальной политики, этом могут быть люди из наиболее малообеспеченной категории граждан. Регистрация в программе позволяет претендовать на международную помощь позднее, даже если средства от ООН пенсионер не получит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что осенью пенсионеров ждет очередное повышение выплат, но коснется оно не всех. В Украине также готовят для пенсионеров и пока работающих людей возможность увеличить будущие выплаты самостоятельно с помощью взносов.