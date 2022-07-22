Выплаты украинцам от ООН: как пенсионерам получить 6600 грн помощи

Стоит учесть, что выплата не осуществляется одной суммой сразу

Несмотря на подготовку к очередному этапу повышения выплат для украинских пенсионеров, представители этой категории населения могут рассчитывать на финансовую помощь от ООН. Изначально речь идет о людях, живущих в зонах активных боевых действий, и не только.

О возможности получить дополнительный приток финансов напоминает "Телеграф". Выплаты будут проходить благодаря содействую Министерства социальной политики и управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев.

Размер предлагаемой помощи для украинских пенсионеров равен 6600 гривен. Однако выплата происходит в три этапа, поэтому те, кому одобрят их заявку, будут раз в четыре недели на протяжении трех месяцев получать на свой банковский счет по 2200 гривен.

Стоит отметить, что податься на получение такой подмоги от ООН можно на официальном сайте платформы "єДопомога".

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Подчеркнем, что выплаты не касаются пенсионеров, которые оформили себе статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). К слову, эта категория населения имеет возможность отдельно попытаться получить помощь от ООН, но "совместить" это, соответственно удвоив сумму, не получится.

Возможность получить 6600 гривен имеют возможность пенсионеры, которые:

живут на временно оккупированной территории;

находятся в населенных пунктах, которые были деоккупированы от россиян;

сейчас проживают там, где идут активные боевые действия.

Прежде чем подавать заявку, позаботьтесь о наличии у себя документов, подтверждающих личность, и идентификационного кода. Также понадобится номер банковского счета в формате IBAN (UA плюс 27 цифр).

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Напомнить, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев из-за войны может потерять значительную часть пенсий и почему это может произойти.

Также мы писали, кому из украинских пенсионеров вообще обещают прекратить ежемесячные выплаты. Это тоже связано с активными боевыми действиями, что сейчас происходят в нашей стране.