Социальный счет для получения пенсии: в каком банке можно получить карту

Как открыть социальный счет в банке

Все украинцы, которые получают социальные выплаты, должны иметь специальный счет в банке. Для этого необходимо обратиться к удобному финансовому учреждению и получить там социальную карту.

Как говорится в материале "Факты ICTV", социальная карта это специальный счет, на который производятся разные выплаты от государства, будь то пенсии, больничные, декретные, льготы, выплаты по безработице и другие.

Для его открытия нужно обратиться в один из украинских банков, который позволяет открывать подобного рода счета. Но стоит помнить, что полученную карту стоит использовать исключительно для получения соцвыплат.

Так в каком же банке можно оформить карту и что для этого нужно.

Приватбанк

Один из крупнейших украинских банков имеет свою "Карту для выплат", к которой можно подключить любые социальные, зарплатные или пенсионные начисления.

Получить ее можно в ближайшем отделении банка, а с собой надо иметь паспорт и оригинал индивидуального налогового номера (ИНН).

UKRSIBBANK

Банк позволяет открыть у себя социальные карты, которые позволят получать выплаты от органов социальной защиты, ПФУ, ФССУ.

Получить карту можно обратившись в ближайшее отделение, а при себе надо иметь паспорт и ИНН.

Ощадбанк

Как и в других банках, карту тут можно получить придя в ближайшее отделение. Однако также можно получить ее онлайн, для этого надо перейти по ссылке и указать свой номер телефона.

После этого остается ждать звонка от работников банка, которые должны указать, в какое время и где вы можете забрать свою социальную карту.

Альфа-банк

Карту банка можно открыть в любом отделении, однако после этого придется лично передать заявление на получение соцвыплат в Пенсионный фонд или Управление труда и социальной защиты населения.

Чтобы получить социальную карту, необходимо иметь с собой следующие документы:

паспорт;

ИНН;

справку о регистрации по месту жительства;

документ, который подтверждает право на получение того или иного вида социальных выплат.

Как сообщалось ранее, ООН открыл программу помощи украинским пенсионерам, по которой людям выплатят 6600 гривен. Однако получить деньги могут не все.