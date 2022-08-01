Перерахунку пенсій в Україні 2023 року може не бути: у Мінсоцполітики назвали умови для індексації

Індексація підвищувала виплати на 14%

В Україні на 1 березня затверджено дату індексації пенсій — перерахунку виплат пенсіонерам у зв’язку з інфляцією. У 2022 році вона торкнулася 10 млн громадян, а ті, хто не потрапляв через малий стаж у статусі пенсіонера, отримали виплати. Але питання майбутніх індексацій ще не вирішене — через війну в Україні її можуть скасувати 2023 року.

За даними "Пенсійного кур’єра", про те, що індексація пенсій може не статися, розповіла голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович. Вона зазначила, що перспективи економіки України не зрозумілі — не можна прогнозувати, скільки підприємств розіб’ють російські ракети і чи вийде зерно з портів. Таким чином, питання наповнення бюджету залишається відкритим.

Жолнович сказала, що не береться обіцяти індексацію, але у разі деокупації територій та стабілізації ситуації у світі економіка почне відновлюватись, і індексація може бути запланована. При цьому пріоритетом країни залишається підтримка соцстандартів для незахищених категорій людей на найвищому рівні.

Нагадаємо, частини українців на отримання проіндексованих пенсій доведеться чекати до кінця війни — це три категорії одержувачів. Поліпшити своє матеріальне становище зможе частина українців пенсійного віку вже у жовтні – заплановано підвищення пенсії.