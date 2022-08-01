Перерасчета пенсий в Украине в 2023 может не быть: в Минсоцполитики назвали условия для индексации

Индексация повышала выплаты на 14%

В Украине на 1 марта утверждена дата индексации пенсий — перерасчета выплат пенсионерам в связи с инфляцией. В 2022 она коснулась 10 млн граждан, а те кто не попадал из-за малого стажа в статусе пенсионера, получили выплаты. Но вопрос будущих индексаций еще не решен — из-за войны в Украине ее могут отменить в 2023 году.

Согласно данным "Пенсионного курьера", о том, что индексация пенсий может не произойти рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович. Она отметила, что перспективы экономики Украины не ясны — нельзя прогнозировать сколько предприятий разобьют российские ракеты и выйдет ли зерно из портов. Таким образом вопрос наполнения бюджета остается открытым.

Жолнович сказала, что не берется обещать индексацию, но в случае деоккупации территорий и стабилизации ситуации в мире экономика начнет восстанавливаться, и индексация может быть запланирована. При этом приоритетом страны остается поддержание соцстандартов для незащищенных категорий людей на высоком уровне.

Напомним, части украинцев получения проиндексированных пенсий придется ждать до конца войны — это три категории получателей. Улучшить свое материальное положение сможет часть украинцев пенсионного возраста уже в октябре — запланировано повышение пенсии.