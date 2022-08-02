У серпні 300 тисяч українців не отримають пенсії: про кого йдеться і чому так сталося

Цього місяця багато пенсіонерів не зможуть отримати пенсію з об’єктивних причин

Після зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2027 гривень, з 1 липня багато українських пенсіонерів почали отримувати нові виплати. Стільки ж пенсіонери матимуть і в серпні.

Зокрема, розміри виплат у серпні для різних груп одержувачів становитимуть:

мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – її сума тепер складає 2027 грн.;

мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;

пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн.;

мінімальна пенсія шахтарям – її новий розмір становить 6081 грн;

підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн.;

максимальна пенсія – тепер це 20270 грн;

мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня становить 4054 грн.;

підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата становитиме до 46,5 грн;

надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.

Найвища середня пенсія в Україні – близько 8900 гривень, на 1 липня була у військових пенсіонерів, які опинилися також у лідерах зростання розміру пенсійних виплат з 1 липня 2021 року.

Усього на 2 серпня на виплату пенсій було направлено 5,6 млрд грн.

При цьому українські пенсіонери, які опинилися на тимчасово окупованій території та отримували пенсію через "Укрпошту", із серпня перестануть отримувати пенсію через неможливість її доставки. Мова йде приблизно про 300 тисяч пенсіонерів.