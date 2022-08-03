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Українцям ще двічі збільшать пенсії до кінця року: кому і на скільки

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Ріст пенсій запланований на жовтень та грудень
Ріст пенсій запланований на жовтень та грудень

Уряд розширить програму підтримки літніх людей, окрім того очікується ще одне збільшення прожиткового мінімуму

Попри те, що майбутня індексація пенсій в Україні опинилась під загрозою, від планового підвищення виплат держава не відмовляється. Так до кінця 2022 року збільшення пенсій відбудеться ще двічі, підтвердила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомляє міністерство, в ефірі загальнонаціонального телемарафону Жолнович розповіла про розширення урядової програми підтримки літніх людей. За її словами, з 1 жовтня під неї підпадуть українці, старші за 70 років. "Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — анонсувала міністр.

Також Жолнович зазначила, що з 1 жовтня усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років і вони при цьому мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 3 000 грн. Тим же, у кого страховий стаж менший, пенсію підвищуватимуть пропорційно, повідомила міністр.

Друге підвищення відбудеться з 1 грудня, розповіла очільниця Мінсоцполітики. З цієї дати в Україні на 3,5% збільшиться прожитковий мінімум – до 2684 грн. Відповідно, це потягне за собою ріст прив'язаних до нього соціальних виплат.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонерам повідомили, які виплати вони отримають у серпні 2022 року.

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#Пенсії #Підвищення пенсій #Оксана Жолнович