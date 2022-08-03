Українцям ще двічі збільшать пенсії до кінця року: кому і на скільки

Уряд розширить програму підтримки літніх людей, окрім того очікується ще одне збільшення прожиткового мінімуму

Попри те, що майбутня індексація пенсій в Україні опинилась під загрозою, від планового підвищення виплат держава не відмовляється. Так до кінця 2022 року збільшення пенсій відбудеться ще двічі, підтвердила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Як повідомляє міністерство, в ефірі загальнонаціонального телемарафону Жолнович розповіла про розширення урядової програми підтримки літніх людей. За її словами, з 1 жовтня під неї підпадуть українці, старші за 70 років. "Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", — анонсувала міністр.

Також Жолнович зазначила, що з 1 жовтня усі пенсіонери, яким виповнилося 70 років і вони при цьому мають повний страховий стаж, отримуватимуть не менше 3 000 грн. Тим же, у кого страховий стаж менший, пенсію підвищуватимуть пропорційно, повідомила міністр.

Друге підвищення відбудеться з 1 грудня, розповіла очільниця Мінсоцполітики. З цієї дати в Україні на 3,5% збільшиться прожитковий мінімум – до 2684 грн. Відповідно, це потягне за собою ріст прив'язаних до нього соціальних виплат.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонерам повідомили, які виплати вони отримають у серпні 2022 року.