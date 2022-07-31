До 20 тисяч гривень – якою буде пенсія у серпні в Україні
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У серпні українські пенсіонери отримають свої пенсійні виплати
Останнє поки що зростання виплат для українських пенсіонерів відбулося 1 липня, і було пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2027 гривень, у зв’язку з чим зросли пенсії у цілого ряду її отримувачів.
У результаті підвищення в липні, розміри виплат у серпні для різних груп одержувачів будуть такими:
- мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – її сума тепер складає 2027 грн.;
- мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;
- пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн.;
- мінімальна пенсія шахтарям – її новий розмір становить 6081 грн;
- підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн.;
- максимальна пенсія – тепер це 20270 грн;
- мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня становить 4054 грн.;
- підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата становитиме до 46,5 грн;
- надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.
Найвища середня пенсія в Україні – близько 8900 гривень, на 1 липня була у військових пенсіонерів, які опинилися також у лідерах зростання розміру пенсійних виплат з 1 липня 2021 року.
Втім, мабуть, деякі пенсіонери в серпні можуть взагалі не отримати пенсію – йдеться про тих, хто отримує пенсію через пошту і опинився на тимчасово окупованій території. Їх сьогодні, за даними ПФУ, налічується близько 300 тисяч осіб.