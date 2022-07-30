ПФУ заявив, що виплату пенсій за липень завершено – чому це не так

Понад 2 мільярди гривень пенсії навряд чи будуть виплачені своїм одержувачам

У четвер, 28 липня, Пенсійний фонд України звітував про те, що всі виплати пенсій за липень завершено, на що загалом пішли 50,2 млрд грн., при цьому всі 38,9 млрд грн, зараховані на рахунки банків, уже перераховані одержувачам. "Укрпошті" перевели 11,3 млрд. грн. і з ними виникла проблема.

За даними ПФУ, через систему "Укрпошти" доставлено лише 77% від перерахованих 11,3 млрд грн, тобто близько 2,5 млрд грн поки що не виплачено.

Пояснюється це тим, що сотні тисяч українських пенсіонерів залишилися на тимчасово окупованій території, або в зоні проведення бойових дій, доставити туди готівку та роздати людям неможливо.

За даними Мінсоцполітики України, на окупованій території залишилися не менше 300 тисяч пенсіонерів, яким неможливо виплатити пенсію, оскільки вони отримують її на пошті.

Щоб знову отримати пенсію, необхідно виїхати на вільну територію і подати письмову заяву про отримання виплат через банк, а не пошту, або зробити це онлайн через вебпортал ПФУ.

Для початку необхідно мати КЕП — кваліфікований електронний підпис і зайти в особистий кабінет. Потім вибрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення". Тут пенсіонера цікавить підпункт "Внесення змін до пенсійної справи".

Зайшовши до розділу, вибираєте вкладку — заяву на зміну способу виплати пенсії та заповнюєте поля. Також знадобляться скан-копії документів, їх потрібно завантажити:

паспорт

номер облікової картки платника податків (раніше ІПН)

якщо змінюється спосіб виплати через банк, потрібні його реквізити. Їх надають у банку.

Заява підписується електронним підписом.

Крім пенсії від держави, українські пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН у 6600 гривень.