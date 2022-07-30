ПФУ заявил, что выплата пенсий за июль завершена – почему это не так

Более 2 миллиардов гривен пенсии вряд ли будут выплачены своим получателям

В четверг, 28 июля, Пенсионный фонд Украины отчитался о том, что все выплаты пенсий за июль завершены, на что в общей сложности ушли 50,2 млрд грн., при этом все 38,9 млрд грн, зачисленные на счета банков, уже перечислены получателям. "Укрпочте" перевели 11,3 млрд грн и с ними возникла проблема.

По данным ПФУ, через систему "Укрпочты" доставлены только 77% от перечисленных 11,3 млрд грн, то есть порядка 2,5 млрд грн пока не выплачены.

Объясняется это тем, что сотни тысяч украинских пенсионеров остались на временно оккупированной территории, или в зоне проведения боевых действий и доставить туда наличные деньги и раздать людям, невозможно.

По данным Минсоцполитики Украины на оккупированной территории остались не менее 300 тысяч пенсионеров, которым невозможно выплатить пенсию, поскольку они получают ее на почте.

Чтобы вновь получить пенсию, необходимо выехать на свободную территорию и подать письменное заявление о получении выплат через банк, а не почту, или же сделать это онлайн через вебпортал ПФУ.

Для начала необходимо иметь КЭП — квалифицированную электронную подпись и зайти в личный кабинет. Затем выбрать раздел "Относительно пенсионного обеспечения". Здесь пенсионера интересует подпункт "Внесение изменений в пенсионное дело".

Зайдя в раздел, выбираете вкладку — заявление на смену способа выплаты пенсии, и заполняете поля. Также понадобятся скан-копии документов, их нужно будет загрузить:

паспорт

номер учетной карты плательщика налогов (ранее ИНН)

если меняется способ выплаты через банк — нужны его реквизиты. Их предоставляют в банке.

Заявление подписывается электронной подписью.

Помимо пенсии от государства, украинские пенсионеры могут получить помощь от ООН в 6600 гривен.