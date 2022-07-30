В Украине хотят позволить увеличивать свои будущие пенсии: как это будет работать

Украинцам дадут возможность самостоятельно увеличивать свои будущие пенсии

Помимо того, что правительство увеличило размер пенсий некоторым категориям украинцев, власти планируют запустить еще одну возможность увеличить свою пенсию.

Так, министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона сообщила о том, что ее министерство инициирует возможность для граждан делать дополнительные социальные взносы для увеличения будущих пенсий.

"Мы начинаем программу, которая позволит нашим гражданам поддержать наших пенсионеров и увеличить себе пенсию в будущем. Уже с командой проработали драфт, проговорили основные моменты, и я надеюсь, что в ближайшее время это выльется в законопроект. Это просто дополнительная возможность", — сказала Жолнович.

Министр напомнила, что в настоящее время социальный взнос за человека платит работодатель и работник не может влиять на размер этого взноса.

"Теперь мы даем возможность самому человеку влиять на это и осуществить доплату по собственному желанию, без условий, путем нескольких простых манипуляций на сайте. Определить себе сумму, на какую увеличить такой пенсионный взнос", — рассказала она.

По задумке Минсмоцполитики, это будет дополнительным взносом, который поможет пенсионерам получить лучшую пенсию и удовлетворить все пенсионные запросы, а в будущем эти взносы будут учтены для человека как пенсионный взнос, из чего будет рассчитываться его пенсия, которая таким образом станет больше.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины активно развивает сервис предоставления услуг онлайн, одной из которых является оформление пенсии по возрасту автоматически через веб-портал ПФУ.