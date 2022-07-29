Украинцы получили возможность оформить пенсию по возрасту заранее и из дома: как это сделать

Предоставить все необходимые документы можно через вебпортал ПФУ

Пенсионный фонд Украины сейчас активно развивает сервис предоставления услуг онлайн. Одной из таких услуг является оформление пенсии по возрасту автоматически через веб-портал ПФУ.

Подробная инструкция была опубликована на Facebook-странице фонда. В частности, украинцам объяснили – чтобы гражданин смог получить автоматическое назначение пенсии, в электронной системе должны содержаться все сведения о приобретенном человеком страховом стаже. Загрузить их можно самостоятельно.

Для этого на вебпортале предусмотрена возможность предоставить все дополнительные документы о приобретенном стаже. К ним, в частности, относятся трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении и т.д.

Сделать это можно, выполнив следующие шаги:

зайти на вебпортал ПФУ;

войти в Личный кабинет;

выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";

перейти на вкладку "Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту";

заполнить все необходимые поля и загрузить сканкопии документов;

подписать заполненную анкету с помощью квалифицированной электронной подписи;

отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

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Все предоставленные в этой анкете сведения соответствующие специалисты обработают еще до достижения обратившимися гражданами пенсионного возраста. В случае необходимости предоставленные документы проверят. Назначение пенсии по возрасту в таком случае произойдет автоматически без необходимости подавать заявление в отделение ПФУ лично.

Как сообщал Телеграф, в Пенсионном фонде разрабатывают механизм добровольного увеличения страховых выплат, которые помогут увеличить размер будущей пенсии.