Украинцы получили возможность оформить пенсию по возрасту заранее и из дома: как это сделать
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Предоставить все необходимые документы можно через вебпортал ПФУ
Пенсионный фонд Украины сейчас активно развивает сервис предоставления услуг онлайн. Одной из таких услуг является оформление пенсии по возрасту автоматически через веб-портал ПФУ.
Подробная инструкция была опубликована на Facebook-странице фонда. В частности, украинцам объяснили – чтобы гражданин смог получить автоматическое назначение пенсии, в электронной системе должны содержаться все сведения о приобретенном человеком страховом стаже. Загрузить их можно самостоятельно.
Для этого на вебпортале предусмотрена возможность предоставить все дополнительные документы о приобретенном стаже. К ним, в частности, относятся трудовая книжка, военный билет, диплом об обучении и т.д.
Сделать это можно, выполнив следующие шаги:
- зайти на вебпортал ПФУ;
- войти в Личный кабинет;
- выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
- перейти на вкладку "Анкета предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту";
- заполнить все необходимые поля и загрузить сканкопии документов;
- подписать заполненную анкету с помощью квалифицированной электронной подписи;
- отправить в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Все предоставленные в этой анкете сведения соответствующие специалисты обработают еще до достижения обратившимися гражданами пенсионного возраста. В случае необходимости предоставленные документы проверят. Назначение пенсии по возрасту в таком случае произойдет автоматически без необходимости подавать заявление в отделение ПФУ лично.
Как сообщал Телеграф, в Пенсионном фонде разрабатывают механизм добровольного увеличения страховых выплат, которые помогут увеличить размер будущей пенсии.