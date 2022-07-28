Пенсионерам в Украине облегчают жизнь: в ПФУ рассказали о новых услугах

Целый перечень сервисов и услуг можно получить, воспользовавшись веб-порталом Пенсионного фонда

В Украине идет постепенное реформирование пенсионной системы. Уже началась работа по внедрению накопительной системы и готовится возможность самостоятельно увеличивать свою будущую пенсию. Тем временем для получателей выплат уже доступен целый список онлайн-услуг.

Пенсионный фонд опубликовал на своей Facebook-странице список этих услуг. Также в фонде разъяснили, как ими пользоваться.

Для этого необходимо зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ. С этой целью можно, например, использовать сервис Дия.Подпись или квалифицированную электронная подпись. Кроме того портал совместим со средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии BankID.

Далее, попав в персональный кабинет, пользователь получает доступ к целому перечню различных сервисов и справок. С их помощью можно:

подать заявление на назначение пенсии;

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, справка о доходах пенсионера для назначения субсидий, выписка из реестра застрахованных лиц);

проверить сведения о трудовой деятельности (сервис "Электронная трудовая книжка");

получить выписку из электронного реестра листков нетрудоспособности;

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор";

представить анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в реестр(е) застрахованных лиц;

подать обращение (предложение и т.п.);

активировать услугу бесплатного СМС-информирования (о назначении/перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и страховом стаже лица);

заказать пенсионное удостоверение.

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Как сообщал "Телеграф", сейчас пенсионные выплаты в Украине находятся в уязвимом положении из-за войны. Ведь расходы на государство, в том числе на оборону, существенно растут, а экономика наоборот – падает. В Пенсионном фонде сейчас видят три сценария исправления ситуации.