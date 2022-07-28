Три шага для спасения пенсионеров Украины: как обеспечить достойные выплаты

Траты государства в военное время растут, а экономика — нет. В сложное время важна помощь наиболее уязвимым слоям населения

В условиях в войны и потери экономического потенциала страны, одной из затратных частей бюджета становится социальные выплаты. Звучат различные сценарии, как можно в случае необходимости выйти из положения. Звучат варианты "уравнивания" пенсий, что обеспечило бы всех пенсионеров доходом в 4 тысячи гривен, но эксперты считают, что на такой вариант в Украине не решатся.

"Апостроф" пообщался с бывшим замглавы Пенсионного фонда Виктором Колбуном, который выразил мнение, что отобрать часть пенсии у людей — законодательно неправильно и нарушает права людей. Но при этом выплаты пенсий по 100 тысяч гривен — не нормально, считает экс-чиновник.

Он предложил три шага, которые может предпринять Украина, чтобы обеспечить всем пенсионерам-украинцам адекватный доход в военное время.

Пересмотр и сокращение бюджетных трат

Колбун считает, что стоит перепроверить расходы государства и затянуть пояса там, где это позволит ситуация. В частности — снизить расходы на госаппарат. И речь не про зарплаты в 15 тысяч гривне, а доходы в 50-100 тысяч в центральном аппарате. Сократить можно премиальную часть.

Запрос международной помощи

Экс-замглавы ПФУ считает, что есть смысл обратиться за международной гуманитарной помощью, в том числе и к странам, которые не оказывают военную поддержку Украине. Как вариант — не только получение средств для доплат, но и "товаром" — гуманитарной помощью или лекарствами. Колбун выразил мнение, что можно сделать градацию помощи по потребностям, ведь жители городов вынужденны покупать продукты, тогда как в селе есть огороды и выплаты могут быть меньше.

Ограничения для топ-пенсионеров

Третьим шагом может стать ограничение максимальной выплаты, например, на уровне в 5-7 прожиточных минимумов. Это 10135 — 14 189 грн после повышения прожиточного минимума до 2027 грн с 1 июля. При этом поднять минпенсию, с условием пересмотра после восстановления экономики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине более 6,5% пенсионеров получают выплату свыше 10 тысяч гривен, тогда как более 43% — менее 3 тысяч. При этом средняя пенсия начитывает 4437 грн. Ситуация может измениться уже в октябре во время грядущего повышения выплат.