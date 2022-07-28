Три кроки для порятунку пенсіонерів України: як забезпечити гідні виплати

Витрати держави у воєнний час зростають, а економіка – ні. У складний час важлива допомога найбільш уразливим верствам населення

У разі війни та втрати економічного потенціалу країни, однією з витратних частин бюджету стає соціальні виплати. Звучать різні сценарії, як можна у разі потреби вийти зі становища. Звучать варіанти "зрівнювання" пенсій, що забезпечило б усіх пенсіонерів доходом 4 тисячі гривень, але експерти вважають, що на такий варіант в Україні не наважаться.

"Апостроф" поспілкувався з колишнім заступником голови Пенсійного фонду Віктором Колбуном, який висловив думку, що відібрати частину пенсії у людей є законодавчо неправильним і порушує права людей. Але при цьому виплати пенсій по 100 тисяч гривень не є нормальним, вважає ексчиновник.

Він запропонував три кроки, які може зробити Україна, щоб забезпечити всім пенсіонерам-українцям адекватний дохід у воєнний час.

Перегляд та скорочення бюджетних витрат

Колбун вважає, що варто перевіряти ще раз витрати держави і затягнути пояси там, де це дозволить ситуація. Зокрема, знизити витрати на держапарат. І йдеться не про зарплати у 15 тисяч гривні, а доходи у 50-100 тисяч у центральному апараті. Скоротити можна преміальну частину.

Запит міжнародної допомоги

Ексзаступник голови ПФУ вважає, що є сенс звернутися за міжнародною гуманітарною допомогою, у тому числі й до країн, які не надають військової підтримки Україні. Як варіант – не лише отримання коштів для доплат, а й "товаром" – гуманітарною допомогою чи ліками. Колбун висловив думку, що можна зробити градацію допомоги за потребами, адже мешканці міст змушені купувати продукти, тоді як у селі є городи та виплати можуть бути меншими.

Обмеження для топ-пенсіонерів

Третім кроком може стати обмеження максимальної виплати, наприклад, на рівні 5-7 прожиткових мінімумів. Це 10 135 – 14 189 грн після підвищення прожиткового мінімуму до 2027 грн з 1 липня. При цьому підняти мінпенсію за умови перегляду після відновлення економіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні понад 6,5% пенсіонерів отримують виплату понад 10 тисяч гривень, тоді як понад 43% — менше ніж 3 тисячі. При цьому середня пенсія нараховує 4437 грн. Ситуація може змінитися вже у жовтні під час майбутнього підвищення виплат.