Пенсіонерам в Україні полегшують життя: у ПФУ розповіли про нові послуги

Цілий перелік сервісів та послуг можна отримати, скориставшись вебпорталом Пенсійного фонду

В Україні триває поступове реформування пенсійної системи. Уже розпочалась робота над запровадженням накопичувальної системи та готується можливість самостійно збільшувати свою майбутню пенсію. Тим часом для отримувачів виплат уже доступний цілий перелік онлайн-послуг.

Пенсійний фонд опублікував на своїй Facebook-сторінці перелік цих послуг. Також у фонді роз’яснили, як ними користуватись.

Для цього необхідно зареєструватись на вебпорталі електронних послуг ПФУ. З цією метою можна, наприклад, використати сервіс Дія.Підпис або кваліфікований електронний підпис. Окрім того, портал сумісний із засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології BankID.

Далі, потрапивши до персонального кабінету, користувач отримує доступ до цілого переліку різноманітних сервісів та довідок. З їхньою допомогою можна:

подати заяву на призначення пенсії;

отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, витяг з реєстру застрахованих осіб);

перевірити відомості про трудову діяльність (сервіс "Електронна трудова книжка");

отримати витяг з електронного реєстру листків непрацездатності;

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор";

подати анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в реєстр(і) застрахованих осіб;

подати звернення (пропозицію тощо);

активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);

замовити пенсійне посвідчення.

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Як повідомляв "Телеграф", наразі пенсійні виплати в Україні перебувають у вразливому становищі через війну. Адже витрати державу, зокрема на оборону, суттєво зростають, а економіка навпаки – падає. У Пенсійному фонді наразі вбачають три сценарії виправлення ситуації.