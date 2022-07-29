Українці отримали змогу оформити пенсію за віком заздалегідь та з дому: як це зробити

Надати всі необхідні документи можна через вебпортал ПФУ

Пенсійний фонд України зараз активно розвиває сервіс надання послуг онлайн. Однією з таких послуг є оформлення пенсії за віком автоматично через вебпортал ПФУ.

Детальну інструкцію було опубліковано на Facebook-сторінці фонду. Зокрема українцям пояснили – щоби громадянин зміг отримати автоматичне призначення пенсії, у електронній системі мають міститися всі відомості про набутий людиною страховий стаж. Завантажити їх можна самостійно.

Для цього на вебпорталі передбачена можливість подати усі додаткові документи про набутий стаж. До них, зокрема, відносяться трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання, тощо.

Зробити це можна, здійснивши такі кроки:

зайти на вебпортал ПФУ;

увійти до Особистого кабінету;

обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

перейти на вкладку "Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком",;

заповнити всі необхідні поля та завантажити сканкопії документів;

підписати заповнену анкету за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ".

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Усі надані у цій анкеті відомості відповідні фахівці опрацюють ще до досягнення громадянами, що звернулись, пенсійного віку. В разі необхідності, надані документи перевірять. Призначення пенсії за віком в такому разі відбудеться автоматично – без необхідності подавати заяву до відділення ПФУ особисто.

Як повідомляв "Телеграф", у Пенсійному фонді розробляють механізм добровільного збільшення страхових виплат, які допоможуть збільшити розмір майбутньої пенсії.