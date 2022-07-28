В Украине могут понизить пенсию, правда не всем – что придумали в ПФУ

По итогам июля проявилась одна тревожная тенденция

По итогам июля Пенсионный фонд Украины завершил выплату пенсии, на что были направлено на 1 млрд грн меньше, чем было выплачено в июне. Парадоксально, но при этом с 1 июля ряд пенсионеров получили повышение пенсии.

В случае если война в Украине затянется и будет необходимо обеспечивать только базовые потребности пенсионеров, солидарные пенсии могут уравнять для всех получателей, сообщает издание "На пенсии".

Отмечается также, что при уравнивании отличия в сумме пенсии будут минимальными. Начинать боятся за свои средства пока рано — с выплатами проблем нет, их даже повышают — на осень и зиму запланированы еще два роста сумм. Деньги для выплат найдут, даже если придется брать напрямую из госбюджета, отмечает издание.

Украинским пенсионерам с первого июля пересчитали часть выплат в связи с повышением прожиточного минимума. Таким образом средний размер пенсии достиг 4,4 тысячи гривен. При этом у почти половины пенсионеров доход от государства не дотягивает и до 3 тысяч гривен, тогда как у более чем 700 тысяч человек выплаты превышают 10 тысяч гривен.

Тем временем для получателей пенсионных выплат уже доступен целый список онлайн-услуг.