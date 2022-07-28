В Україні можуть знизити пенсію, правда не всім – що вигадали у ПФУ
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За підсумками липня виявилася одна тривожна тенденція
За підсумками липня Пенсійний фонд України завершив виплату пенсії, на що було направлено на 1 млрд грн менше, ніж було виплачено у червні. Парадоксально, але при цьому з 1 липня низка пенсіонерів отримала підвищення пенсії.
Якщо війна в Україні затягнеться і буде необхідно забезпечувати лише базові потреби пенсіонерів, солідарні пенсії можуть зрівняти для всіх одержувачів, повідомляє видання "На пенсії".
Зазначається також, що при вирівнюванні відзнаки у сумі пенсії будуть мінімальними. Починати бояться за свої кошти поки що рано — з виплатами проблем немає, їх навіть підвищують — на осінь та зиму заплановано ще два зростання сум. Гроші для виплат знайдуть навіть якщо доведеться брати безпосередньо з держбюджету, зазначає видання.
Українським пенсіонерам з першого липня перерахували частину виплат через підвищення прожиткового мінімуму. Таким чином, середній розмір пенсії досяг 4,4 тисячі гривень. При цьому майже в половини пенсіонерів дохід від держави не дотягує і до 3 тисяч гривень, тоді як у більш ніж 700 тисяч осіб виплати перевищують 10 тисяч гривень.
Тим часом для одержувачів пенсійних виплат вже доступний цілий список онлайн-послуг.