В Україні хочуть дозволити збільшувати свої майбутні пенсії: як це працюватиме

Українцям дадуть змогу самостійно збільшувати свої майбутні пенсії

Крім того, що уряд збільшив розмір пенсій деяким категоріям українців, влада планує запустити ще одну можливість збільшити свою пенсію.

Так, міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону повідомила, що її міністерство ініціює можливість для громадян робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій.

"Ми розпочинаємо програму, яка дозволить нашим громадянам підтримати наших пенсіонерів та збільшити собі пенсію в майбутньому. Вже з командою пропрацювали драфт, проговорили основні моменти, і я сподіваюся, що найближчим часом це виллється у законопроєкт. Це просто додаткова можливість", — сказала Жолнович.

Міністр нагадала, що на даний час соціальний внесок за особу сплачує роботодавець і працівник не може впливати на розмір цього внеску.

"Тепер ми даємо можливість самій людині впливати на це і здійснити доплату за власним бажанням, без умов шляхом кількох простих маніпуляцій на сайті. Визначити собі суму, на яку збільшити такий пенсійний внесок", — розповіла вона.

За задумом Мінсмоцполітики, це буде додатковим внеском, який допоможе пенсіонерам отримати кращу пенсію та задовольнити всі пенсійні запити, а в майбутньому ці внески будуть враховані для людини як пенсійний внесок, з чого розраховуватиметься її пенсія, яка таким чином побільшає.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України активно розвиває сервіс надання послуг онлайн, однією з яких є оформлення пенсії за віком автоматично через вебпортал ПФУ.