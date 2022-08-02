Пенсии в августе: когда будут выплачивать и сколько денег выделили

Пенсионный фонд уже начал финансировать выплаты на третий месяц лета

После того как в Украине завершилась выплата пенсий за второй месяц лета, Пенсионный фонд сообщил о начале финансирования пенсий за август, на что выделили более 5 миллиардов гривен.

Об этом во вторник, 2 июля, говорится на Facebook-странице ПФУ. При этом отмечается, что 1 августа 35 тысяч граждан получили пенсионные услуги в региональных органах фонда.

Так, на пенсионные выплаты 1 августа было направлено 5,6 миллиарда гривен, из которых 1,1 млрд грн выплатят через отделение "Укрпочты", а 4,5 млрд грн — через уполномоченные банки.

Согласно действующему законодательству, выплата пенсий в августе начнется с 4 числа.

Напомним, что часть пенсионеров, оставшихся на временных оккупированных россиянами территориях Украины, не смогут получать пенсию через отделение "Укрпочты". Дело в том, что оккупанты путем запугиваний и угроз заставили руководство почтового оператора закрыть отделения на таких территориях.

Также сообщалось, что некоторым пенсионерам приостановят начисление выплат от государства во время войны, но речь идет только об одной категории, имеющей особый статус.

Ранее "Телеграф" давал инструкцию по тому, как подать на пенсию в Украине и получать ее быстрее.