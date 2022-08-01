ПФУ утвердил размер пенсии на август - сколько получат пенсионеры

ПФУ рассказал, какую пенсию получат украинцы в августе

В последний месяц лета украинцы будут получать пенсию, размер которой в июле вырос за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2027 гривен. В результате повышений в прошлом месяце, размеры выплат в августе для разных групп получателей будут таковыми:

минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые закончили карьеру, – ее сумма теперь составляет 2027 грн;

минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий – в зависимости от группы инвалидности прибавка составит 195-604 грн;

пенсия за особые заслуги перед государством – к ней прибавят 37 грн;

минимальная пенсия шахтерам – новый ее размер составляет 6081 грн;

повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – его объем вырастет максимум на 46,5 грн;

максимальная пенсия – теперь это 20 270 грн;

минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца – ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;

повышение для жертв нацистских преследований из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – доплата составит до 46,5 грн;

надбавки донорам – они вырастут на 11,5 грн.

Самая высокая средняя пенсия в Украине – около 8900 гривен, на 1 июля была у военных, оказавшихся также в лидерах по росту размера пенсионных выплат с 1 июля 2021 года и в 2 раза больше средней пенсии по стране – 4437 гривен.

Тем временем глава Минсоцполитики Оксана Жолнович допустила, что в 2023 году индексации пенсий может не произойти.