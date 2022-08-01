ПФУ затвердив розмір пенсії на серпень – скільки отримають пенсіонери

ПФУ розповів, яку пенсію отримають українці у серпні

В останній місяць літа українці отримуватимуть пенсію, розмір якої у липні зріс за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2027 гривень. В результаті підвищення в минулому місяці, розміри виплат у серпні для різних груп одержувачів будуть такими:

мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – її сума тепер складає 2027 грн.;

мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;

пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн.;

мінімальна пенсія шахтарям – її новий розмір становить 6081 грн;

підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн.;

максимальна пенсія – тепер це 20270 грн;

мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня становить 4054 грн.;

підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата становитиме до 46,5 грн;

надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.

Найвища середня пенсія в Україні – близько 8900 гривень, на 1 липня була у військових, які опинилися також у лідерах зі зростання розміру пенсійних виплат з 1 липня 2021 року та вдвічі більше за середню пенсію по країні – 4437 гривень.

Тим часом, голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович припустила, що в 2023 році індексації пенсій може не статися.