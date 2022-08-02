Пенсії у серпні: коли будуть виплачувати і скільки грошей виділили

Пенсійний фонд вже почав фінансувати виплати на третій місяць літа

Після того як в Україні завершилася виплата пенсій за другий місяць літа, Пенсійний фонд повідомив про початок фінансування пенсій за серпень, на що виділили понад 5 мільярдів гривень.

Про це у вівторок, 2 липня, йдеться на Facebook-сторінці ПФУ. При цьому зазначається, що 1 серпня 35 тисяч осіб отримали пенсійні послуги в регіональних органах фонду.

Так, на пенсійні виплати 1 серпня було спрямовано 5,6 мільярда гривень, з яких 1,1 млрд грн виплатять через відділення "Укрпошти", а 4,5 млрд грн — через уповноважені банки.

Згідно з чинним законодавством, виплата пенсій у серпні розпочнеться з 4 числа.

Нагадаємо, що частина пенсіонерів, які залишилися на тимчасового окупованих росіянами територіях України, не зможуть отримувати пенсію через відділення "Укрпошти". Річ у тому, що окупанти шляхом залякувань та погроз змусили керівництво поштового оператора зачинити відділення на таких територіях.

Також повідомлялося, що деяким пенсіонерам призупинять нарахування виплат від держави під час війни, але мова лише про одну категорію, яка має особливий статус.

Раніше "Телеграф" давав інструкцію щодо того, як подати на пенсію в Україні та отримувати її швидше.