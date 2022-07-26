Пенсій у липні більше не буде – що трапилося

ПФУ переказав усі гроші, які міг виділити на виплату пенсій цього місяця

Пенсійний фонд України звітував про 100% фінансування пенсій за липень цього року, на що було направлено 50,2 млрд грн. Майже 39 мільярдів гривень із цієї суми було перераховано уповноваженим банкам, які закінчили нарахування цих сум на карткові рахунки пенсіонерів. А ось із 11,3 млрд грн перерахованих "Укрпошті" видано менше 72%.

У дні, що залишилися, пенсіонери продовжуватимуть отримувати свої пенсійні виплати в ситуації, коли це можливо, тому не варто побоюватися не отримати свою виплату цього місяця.

Втім, за даними Мінсоцполітики України, на окупованій території залишилися не менше 300 тисяч пенсіонерів, яким неможливо виплатити пенсію, оскільки вони отримують її на пошті.

Загалом з 1 липня внаслідок зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, в Україні зросли пенсійні виплати для цілого ряду категорій пенсіонерів, тож мінімальна пенсія становила 2027 гривень, а максимальна – 20 270 гривень. Середній розмір пенсійної виплати за віком склав 4437 гривень.

До кінця цього року українським пенсіонерам ще двічі підвищать виплати – 1 жовтня та 1 грудня, залежно від категорії доплата становитиме від 67 гривень і більше.