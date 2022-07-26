Пенсий в июле больше не будет - что случилось

ПФУ перевел все деньги которые мог выделить на выплату пенсий в этом месяце

Пенсионный фонд Украины отчитался о 100%-м финансировании пенсий за июль этого года, на что были направлены 50,2 млрд грн. Почти 39 миллиардов гривен из этой суммы были перечислены уполномоченным банкам, закончившим начисление этих сумм на карточные счета пенсионеров. А вот из 11,3 млрд грн перечисленных "Укрпочте" выданы менее 72%.

В оставшиеся дни пенсионеры будут продолжать получать свои пенсионные выплаты в ситуации, когда это возможно, поэтому не стоит опасаться не получить свою выплату в этом месяце.

Впрочем, по данным Минсоцполитики Украины на оккупированной территории остались не менее 300 тысяч пенсионеров, которым невозможно выплатить пенсию, поскольку они получают ее на почте.

В целом с 1 июля в результате роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в Украине выросли пенсионные выплаты для целого ряда категорий пенсионеров, так что минимальная пенсия составила 2027 гривен, а максимальная – 20 270 гривен. Средний же размер пенсионной выплаты по возрасту составил 4437 гривен.

До конца этого года украинским пенсионерам еще дважды повысят выплаты – 1 октября и 1 декабря, в зависимости от категории доплата составит от 67 гривен и более.