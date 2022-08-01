Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію достроково - кого це стосується

Головною умовою є достатня кількість страхового стажу

В Україні деяким категоріям громадян надали можливість виходити на пенсію достроково. Це рішення уряду стосується учасники бойових дій.

Як повідомили у Пенсійному Фонді України, у рамках чинного законодавства, військові пенсіонери мають право на достроковий вихід на пенсію при умові, що чоловікам виповнилося 55 років, а жінкам — 50 років. Головною умовою є наявність страхового стажу який у чоловіків-пенсіонерів не менший 25 років , а у жінок — не менше 20 років у жінок.

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Також у ПФУ наголошують, що розмір пенсійних виплат при умові дострокового виходу на пенсію залежатиме від страхового стажу та доходів, з яких відбувалися доплати у вигляді страхових внесків.

Які виплати від держави отримуватимуть військові пенсіонери, крім законних пенсій:

доплати у розмірі 25% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність;

цільову грошову допомогу на проживання у сумі 40 гривень;

державну цільову допомогу кожного місяця у сумі, котрої не вистачає до мінімальної пенсійної виплати (210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 липня в Україні збільшили рівень пенсійних виплат, проте не для всіх категорій громадян.

Також нагадаємо, хто з українців отримує найбільші пенсійні виплати та які громадяни України можуть втратити пенсії через свою неуважність.