Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию досрочно – кого это касается
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Главным условием является достаточное количество страхового стажа
В Украине некоторым категориям граждан предоставили возможность выходить на пенсию досрочно. Это решение правительства касается участников боевых действий.
Как сообщили в Пенсионном Фонде Украины, в рамках действующего законодательства военные пенсионеры имеют право на досрочный выход на пенсию при условии, что мужчинам исполнилось 55 лет, а женщинам — 50 лет. Главным условием является наличие страхового стажа у мужчин-пенсионеров не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет у женщин.
Также в ПФУ отмечают, что размер пенсионных выплат при условии досрочного ухода на пенсию будет зависеть от страхового стажа и доходов, из которых происходили доплаты в виде страховых взносов.
Какие выплаты от государства будут получать военные пенсионеры, кроме законных пенсий:
- доплаты в размере 25% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность;
- целевое пособие на проживание в сумме 40 гривен;
- государственную целевую помощь ежемесячно в сумме, которой не хватает до минимальной пенсионной выплаты (210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июля в Украине увеличили уровень пенсионных выплат, однако не для всех категорий граждан.
Также напомним, кто из украинцев получает самые большие пенсионные выплаты и какие граждане Украины могут потерять пенсии из-за своей невнимательности.