Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию досрочно – кого это касается

Главным условием является достаточное количество страхового стажа

В Украине некоторым категориям граждан предоставили возможность выходить на пенсию досрочно. Это решение правительства касается участников боевых действий.

Как сообщили в Пенсионном Фонде Украины, в рамках действующего законодательства военные пенсионеры имеют право на досрочный выход на пенсию при условии, что мужчинам исполнилось 55 лет, а женщинам — 50 лет. Главным условием является наличие страхового стажа у мужчин-пенсионеров не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет у женщин.

Также в ПФУ отмечают, что размер пенсионных выплат при условии досрочного ухода на пенсию будет зависеть от страхового стажа и доходов, из которых происходили доплаты в виде страховых взносов.

Какие выплаты от государства будут получать военные пенсионеры, кроме законных пенсий:

доплаты в размере 25% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность;

целевое пособие на проживание в сумме 40 гривен;

государственную целевую помощь ежемесячно в сумме, которой не хватает до минимальной пенсионной выплаты (210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 июля в Украине увеличили уровень пенсионных выплат, однако не для всех категорий граждан.

Также напомним, кто из украинцев получает самые большие пенсионные выплаты и какие граждане Украины могут потерять пенсии из-за своей невнимательности.