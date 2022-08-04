Будет ли пенсия в августе – министр рассказала о финансировании выплат

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович раскрыла ситуацию с наличием денег для финансирования выплаты пенсий

Несмотря на войну, рост пенсионных выплат в июле, в октябре и декабре, Пенсионный фонд Украины имеет все возможности для выплат пенсий, проблем с ними не будет.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, несмотря на тяжелое финансовое положение, государство все свои усилия направляет на финансирование военных расходов и социальные гарантии статей бюджета, стоящие на втором месте.

По словам министра, не придется говорить об их существенном росте из-за нехватки средств, но все запланированные на этот год расходы будут стараться погашать, выискивая для этого финансирование, в том числе у международных организаций.

В частности, еще в июле народные депутаты приняли изменения в госбюджет на 2022 год, которыми на социальные нужды дополнительно выделили почти 74 миллиарда гривен.

Больше всего – 32,4 млрд грн, – пойдет на выплаты помощи внутренне перемещенным лицам: по 2000 гривен в месяц трудоспособным и по 3000 гривен для инвалидов и лиц с детьми. Еще 32,3 млрд грн, будут направлены на выплату пенсий в 2022 году.

Вместе с тем, порядка 300 тысяч украинских пенсионеров, оказавшихся на временно оккупированной территории и получающих пенсию на почтах, пока что не могут получить свои выплаты. Но это не значит, что с пенсией можно будет проститься — варианты получить свои средства все же есть.