Около 300 тыс. пенсионеров не смогут получить пенсию на руки: что делать

В Минсоцполитики обещают, что начисленные средства не сгорят, а дождутся своих получателей

После того, как с 1 августа "Укрпочта" прекратила свою работу на оккупированных территориях, около 300 тысяч украинских пенсионеров остались без возможности получить свои выплаты на руки. Речь идет о гражданах, которые получали деньги наличными. Впрочем, снять деньги с карточных счетов в банкомате тоже будет по меньшей мере проблематично.

Но это не значит, что с пенсией можно будет проститься. Как пояснила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона, средства будут начисляться всем пенсионерам, которым они назначены, в обычном режиме – никаких дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Однако получить средства можно будет, только выехав на подконтрольные Киеву территории, обратившись в отделения "Укрпочты", государственные банки или сняв их в банкомате. Если же такой возможности нет, Пенсионный фонд сохранит деньги на временном счете в Ощадбанке — там они могут оставаться в течение 30 дней. Если за этот срок за выплатой получатель не обратится, то через Приватбанк начнут разыскивать все возможные счета, когда-либо открытые на его имя, чтобы перевести средства туда.

Как сообщал "Телеграф", в этом году украинских пенсионеров ждет еще два повышения выплат.