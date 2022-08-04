Майже 300 тис. пенсіонерів не зможуть отримати пенсію на руки: що робити

У Мінсоцполітики обіцяють, що нараховані кошти не згорять, а дочекаються своїх отримувачів

Після того, як з 1 серпня "Укрпошта" припинила свою роботу на окупованих територіях, близько 300 тисяч українських пенсіонерів залишились без змоги отримати свої виплати на руки. Йдеться про тих громадян, які отримували гроші готівкою. Втім, зняти гроші з карткових рахунків у банкоматі теж буде щонайменше проблематично.

Але це не означає, що з пенсією можна буде попрощатись. Як пояснила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону, кошти будуть нараховувати усім пенсіонерам, яким вони призначені, у звичайному режимі – жодних додаткових заяв чи звернень не потрібно.

Проте, отримати кошти можна буде, лише виїхавши на підконтрольні Києву території, звернувшись до відділень "Укрпошти", державних банків чи знявши їх у банкоматі. Якщо ж такої змоги нема, Пенсійний фонд збереже гроші на тимчасовому рахунку в "Ощадбанку" — там вони можуть залишатись впродовж 30 днів. Якщо за цей строк по виплату одержувач не звернеться, тоді через Приватбанк почнуть розшукувати усі можливі рахунки, які колись були відкриті на його ім’я, щоби перевести кошти туди.

Як повідомляв "Телеграф", цьогоріч на українських пенсіонерів чекає ще два підвищення виплат.