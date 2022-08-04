Мінімальна пенсія у 3 тисячі – хто отримає її вже восени

Надбавка залежить від стажу пенсіонера та його віку

У жовтні заплановано чергове підвищення пенсійних виплат в Україні. Торкнеться воно не всіх — крім доплат за віком, на суттєвішу пенсійну мінімалку може розраховувати категорія громадян віком від 70 років, які напрацювали повну кількість років страхового стажу.

Так, з 1 жовтня для цієї частини пенсіонерів мінімальна виплата становитиме три тисячі гривень. Пенсія менше у них не буде, незалежно від їхнього доходу, повідомляє "Пенсійний кур’єр" з посиланням на главу Міністерства соцполітики Оксану Жолнович.

Ті пенсіонери, які підходять за віком, але не напрацювали необхідну кількість років страхового стажу, також отримуватимуть виплати вище. Їхня пенсія підвищуватиметься пропорційно. Нагадаємо, повний розмір страхового стажу необхідний для отримання підвищеної мінімальної пенсії для категорії 70+ — 35 років стажу для чоловіків та 30 для жінок.

Зазначимо, що з четвертого серпня в Україні розпочато виплату пенсій за серпень — частину грошей уже направили до "Укрпошти" та банків. Станом на вечір 3 серпня сума становила майже 11 млрд грн.

Як раніше писав "Телеграф", складна економічна ситуація через війну в Україні може призвести до того, що в 2023 році очікуваної індексації пенсій не буде.