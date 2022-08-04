Минимальная пенсия в 3 тысячи - кто получит ее уже осенью

Надбавка зависит от стажа пенсионера и его возраста

В октябре запланировано очередное повышение пенсионных выплат в Украине. Коснется оно не всех — кроме доплат по возрасту, на более существенную пенсионную минималку может рассчитывать категория граждан старше 70 лет, которые наработали полное количество лет страхового стажа.

Так, с 1 октября для этой части пенсионеров минимальная выплата составит три тысячи гривен. Пенсия меньше у них не будет, вне зависимости от их дохода, — сообщает "Пенсионный курьер" со ссылкой на главу Министерства соцполитики Оксану Жолнович.

Те пенсионеры, которые подходят по возрасту, но не наработали необходимое количество лет страхового стажа будут также получать выплаты выше. Их пенсия будет повышаться пропорционально. Напомним, полный размер страхового стажа необходимый для получения повышенной минимальной пенсии для категории 70+ — 35 лет стажа для мужчин и 30 для женщин.

Отметим, что с четвертого августа в Украине начата выплата пенсий за август — часть денег уже направили в "Укрпочту" и банки. По состоянию на вечер 3 августа сумма составила почти 11 млрд грн.

Как ранее писал "Телеграф", сложная экономическая ситуация из-за войны в Украине может привести к тому, что в 2023 году ожидаемой индексации пенсий не будет.