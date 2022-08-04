Чи буде пенсія у серпні – міністр розповіла про фінансування виплат

Глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович розкрила ситуацію з наявністю грошей для фінансування виплати пенсій

Незважаючи на війну, зростання пенсійних виплат у липні, жовтні та грудні, Пенсійний фонд України має всі можливості для виплат пенсій, проблем з ними не буде.

Про це в ефірі Національного телемарафону розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, незважаючи на важкий фінансовий стан, держава всі свої зусилля спрямовує на фінансування військових видатків та соціальні гарантії статей бюджету, що стоять на другому місці.

За словами міністра, не доведеться говорити про їхнє суттєве зростання через брак коштів, але всі заплановані на цей рік витрати намагатимуться погашати, вишукуючи для цього фінансування, у тому числі у міжнародних організацій.

Зокрема, ще у липні народні депутати ухвалили зміни до держбюджету на 2022 рік, якими на соціальні потреби додатково виділили майже 74 мільярди гривень.

Найбільше – 32,4 млрд грн – піде на виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам: по 2000 гривень на місяць працездатним та по 3000 гривень для інвалідів та осіб з дітьми. Ще 32,3 млрд грн будуть направлені на виплату пенсій у 2022 році.

Разом з тим, близько 300 тисяч українських пенсіонерів, котрі опинилися на тимчасово окупованій території та одержують пенсію на поштах, поки що не можуть отримати свої виплати. Але це не означає, що з пенсією можна буде попрощатися — варіанти отримати свої кошти все ж таки є.