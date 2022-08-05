Частина українських пенсіонерів може залишитися без виплат: у чому проблема

Кількість пенсіонерів, які живуть на тимчасово окупованій території, з повномасштабним вторгненням рф збільшилася вдвічі

Український уряд готується до фінансування виплат серпневих пенсій, проте частина українців незабаром може залишитись без щомісячних виплат. Йдеться про мешканців тимчасово окупованих територій, які одержують гроші, проте не користуються ними.

Більше деталей стало відомо із ексклюзивного інтерв’ю голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович для "Інтерфакс-Україна". Як заявила чиновниця, Пенсійний Фонд уважно стежить за своїми "підопічними", проводячи виплати всім без винятку.

Однак багато пенсіонерів так чи інакше могли постраждати від дій російських окупантів, загинути чи не мати можливості скористатися банківською карткою, на яку надходять виплати.

За словами Жолнович, із 2014 року на окупованих територіях проживало 1 млн 277 тисяч отримувачів пенсій, з яких 117 тисяч так і не звернулися за переоформленням пенсій. Даних у ПФУ про те, що сталося із цими людьми, немає.

Нині ж, із розширенням зони окупації, кількість пенсіонерів, які проживають на такій території, зросла до 3 млн осіб. Частина з них примудряється виїхати, але не всі мають таку можливість. Цілком імовірно, що найближчим часом частина з них перестане отримувати українські пенсії з міркувань економії.

"Якщо ми побачимо, що шість місяців нараховуємо, а руху грошей по банку немає, ми призупиняємо нарахування, — говорить Оксана Жолнович. — Саме призупиняємо, адже ми не знаємо, чи не може людина зняти ці гроші чи з нею справді щось трапилося. А так намагаємося нараховувати, адже все ж сподіваємося, що люди живі".

У цьому є й приємний момент — якщо пенсію було "заморожено", а людина пізніше дала про себе знати, то після відповідних заяв до ПФУ пенсійні виплати будуть виплачені в повному обсязі. Це стосується і періоду, доки пенсія не надходила на рахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто із пенсіонерів до кінця 2022 року може розраховувати на підняття пенсій. Загалом збільшення виплат планують проводити ще двічі.