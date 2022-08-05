Пенсии в Украине: появилось объяснение, от чего зависит доплата за сверхурочный стаж

За каждый полный год дополнительного стажа доплата составляет 1%, но не всегда он рассчитывается от назначенной пенсии

Пока Минсоцполитики готовит для украинцев механизм самостоятельного добровольного увеличения размера собственной будущей пенсии, Пенсионный фонд уже обеспечивает пенсионерам разные виды доплат. В частности, выплата за сверхурочный стаж.

В ПФУ объяснили, от чего зависит ее размер и как она начисляется. Так, формула, по которой рассчитывается эта доплата, приводится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы). Она предусматривает, что за каждый полный год страхового стажа, который человек проработал сверх нормы, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, начисленной в соответствии с Законом, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Для мужчин такая норма составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет.

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Объяснить это в ПФУ решили примером. За основу взяли условную пенсионерку, проработавшую 45 лет и 7 месяцев и размер назначенной пенсии у которой составляет 2800 грн. Полных лет сверх нормы она проработала 15, так что претендует на 15% доплаты к пенсии. Но ее выплаты превышают прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2027 грн.). Поэтому по закону размер доплаты для нее будут вычислять именно от этой цифры. Таким образом, к назначенной пенсии такая женщина получит дополнительно 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, где: 2027,00 грн – прожиточный минимум для потерявших трудоспособность лиц с 01.07.2022).

Как сообщал Телеграф, часть украинцев имеют право на досрочный выход на пенсию, в ПФУ объяснили, о ком идет речь.