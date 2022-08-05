Пенсії в Україні: з’явилось пояснення, від чого залежить доплата за понаднормовий стаж

За кожен повний рік додаткового стажу доплата становить 1%, але не завжди він вираховується від призначеної пенсії

Поки Мінсоцополітики готує для українців механізм самостійного добровільного збільшення розміру власної майбутньої пенсії, Пенсійний фонд уже забезпечує пенсіонерам різні види доплат. Зокрема, виплату за понаднормовий стаж.

У ПФУ пояснили, від чого залежить її розмір, та як вона нараховується. Так формула, за якою обчислюється ця доплата, наводиться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (в залежності від набутого страхового стажу та заробітної плати). Вона передбачає, що за кожний повний рік страхового стажу, який людина пропрацювала понад норму, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком (не більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Для чоловіків така норма становить 35 років, а для жінок – 30 років.

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Пояснити це у ПФУ вирішили прикладом. За основу взяли умовну пенсіонерку, яка пропрацювала 45 років і 7 місяців і розмір призначеної пенсії в якої становить 2800 грн. Повних років понад норму вона пропрацювала 15, отже претендує на 15% доплати до пенсії. Але її виплати перевищують прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2027 грн). Тому, згідно з законом, розмір доплати для неї обраховуватимуть саме від цієї цифри. Таким чином, до призначеної пенсії така жінка отримає додатково 304,05 грн (2027,00 грн х 15 %, де: 2027,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

Як повідомляв "Телеграф", частина українців мають право на достроковий вихід на пенсію, у ПФУ пояснили, про кого йдеться.