Воєнний стан та звільнення від ЄСВ: підприємцям пояснили, що буде з пенсійним стажем

Саме сплата ЄСВ є ознакою того, що людина здобуває необхідний для призначення пенсії стаж

Ще у перші дні війни уряд, щоби підтримати український бізнес, позбавив фізичних осіб-підприємців необхідності сплачувати деякі податки, зокрема йдеться про єдиний соціальний внесок. Таке послаблення отримали ФОП першої та другої груп. Звільнено від сплати ЄСВ за своїх працівників було і підприємців третьої групи. Це послаблення діятиме впродовж усього воєнного стану і ще рік після його закінчення. Втім, саме від сплаченого ЄСВ при досягненні пенсійного віку формується розмір виплат, який призначається Пенсійним фондом України.

Як це вплине на майбутню пенсію, розповіли у прес-службі ПФУ. І новини тут досить невтішні. Згідно зі ст. 24 закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", страховим стажем вважається період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і, відповідно, щомісяця робить страхові внески визначеного розміру. Тож, якщо підприємець не сплачує ЄСВ, він не набуває страхового стажу і цей період під час нарахування пенсії враховуватись не буде.

Проте, уряд закликав підприємців за можливості усе ж сплачувати ЄСВ. Наразі це є добровільним, але всіляко заохочується.

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Як повідомляв "Телеграф", українським пенсіонерам пояснили, як формується доплата за понаднормовий стаж, які критерії враховуються та як її розрахувати.