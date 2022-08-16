Нужно сделать звонок: как пенсионерам с оккупированных территорий получить выплату

Перевести выплаты на другое отделение "Укрпочты", взамен оккупированного, можно без визитов по инстанциям

Пенсионерам на оккупированной территории приходится непросто. Те, кто получал выплаты через "Укрпочту" потеряли такую возможность, но тем, кто получал средства на карты банков они продолжают приходить.

Как отмечает министр соцполитики Оксана Жолнович, если пенсионер получал средства через почту, но теперь из-за военных действий или оккупации это невозможно, деньги не пропадают, а переводятся на специальные счета в государственном "Ощадбанке". При первой же возможности пенсионер сможет забрать свои выплаты в отделении банка или перенаправить их получение на другое отделение "Укрпочты".

Как перевести выплаты на другое отделение "Укрпочты"

Для того, чтобы перевести выплаты и получать их в месте на подконтрольной территории Украины необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты". Номер 0800300545. Оператору нужно сообщить данные из паспорта, номер телефона, а также предыдущий и текущий адреса проживания для того, чтобы выплаты переадресовали.

Как перевести выплаты на банковскую карту

Для того, чтобы начать получать деньги не через почту, а на карту, необходимо открыть счет в банке. Отмечается, что с собой нужно иметь заявление про выплату пенсии или соцпомощи. После этого можно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. С собой нужно иметь паспорт, номер плательщика налогов (идентификационный код), данные из банка. Отметим, что выполнить при наличии банковской карты для соцвыплат вышеперечисленные операции и подать заявление на смену способа получения пенсии можно онлайн.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре ожидается повышение пенсии для украинцев, у которых достаточно страхового стажа и уже был 70-й день рождения. Для тех, у кого стажа не хватает предусмотрены несколько способов его добрать, также разрабатывается новая возможность оплаты ЕСВ за недостающее время.