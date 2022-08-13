Пенсионеры в оккупации имеют два варианта получения пенсий

Привычный способ получения пенсии на почте не доступен из-за российской оккупации

Около 300 тысяч пенсионеров оказались в результате вторжения россии на временно оккупированной территории и часть из них в августе не получат свои пенсии через почту. Там, где это возможно, "Укрпочта" продолжала выплаты из тех денег, которыми люди оплачивают услуги, но перемещать наличные через линию фронта небезопасно. С 1 августа почтовый оператор полностью прекратил работу из соображений безопасности.

Как отметил замминистра социальной политики Виталий Музыченко в эфире "Суспильне спротив", получать выплаты пенсионер может на свой счет в банке либо при перемещении на подконтрольную Украине территорию. Чтобы это сделать нужно через общенациональный колл-центр перевести средства туда, где человек теперь проживает.

Также предусмотрена возможность, что с помощью интернет-банкинга и дистанционного открытия счетов люди смогут оформить счет через электронный кабинет пенсионного фонда. На оккупированных территориях там, где еще работают органы местного самоуправления гражданам разъясняют особенности — уже переведены десятки тысяч выплат.

Также замминистра подтвердил, что несмотря на проблемы Пенсионного фонда с наполнением удалось провести индексацию выплат и обеспечить их в надлежащем размере.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца года планируется еще два увеличения пенсии — в октябре и декабре. Кроме повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных, ожидается рост выплат для людей, достигших определенного возраста.