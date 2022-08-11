Кто не получит пенсии в августе: сотни тысяч украинцев останутся без денег

Около 300 тысяч украинских пенсионеров не получат пенсии в августе

Порядка 300 тысяч украинских пенсионеров вряд ли получат свои выплаты в августе, поскольку они оказались на временно оккупированной территории Украины. С 1 августа "Укрпочта" перестала работать на неподконтрольных территориях.

При этом, по словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко в эфире "Суспільне спротив", ситуация может отличаться от одной территории к другой, к примеру, где есть банки проблем нет вовсе – пенсии просто начисляются на карты.

"С "Укрпочтой" ситуация достаточно неравномерная. В зоне проведения боевых действий во многих случаях сохраняется способность "Укрпочты" или органов власти на местах организовать процесс выплаты пенсий с учетом факторов безопасности", – заявил чиновник.

В то же время на территориях, оказавшихся в оккупации "Укрпочта" не может платить пенсию наличной гривной и для ее получения необходимо пройти процедуру переоформления пенсии.

"В некоторых локациях до сих пор продолжается оборот наличной гривны, которая была на этих территориях раньше. Это происходит, когда "Укрпочта" продолжает прием платежей и сразу эти деньги выдает как пенсию другим людям", – добавил Виталий Музыченко в телеэфире.

Впрочем, проблемы с выплатой пенсии есть и на свободных территориях, к примеру не все пенсионеры получают доплату за стаж.