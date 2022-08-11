Хто не отримає пенсії у серпні: сотні тисяч українців залишаться без грошей

Близько 300 тисяч українських пенсіонерів не отримають пенсії у серпні

Близько 300 тисяч українських пенсіонерів навряд чи отримають свої виплати у серпні, оскільки вони опинилися на тимчасово окупованій території України. З 1 серпня "Укрпошта" перестала працювати на непідконтрольних територіях.

При цьому, за словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка в ефірі "Суспільне проти", ситуація може відрізнятися від однієї території до іншої, наприклад, там де є банки, проблем немає зовсім — пенсії просто нараховуються на карти.

"З "Укрпоштою" ситуація є досить нерівномірною. У зоні проведення бойових дій у багатьох випадках зберігається здатність "Укрпошти" або органів влади на місцях організувати процес виплати пенсій з урахуванням факторів безпеки", – заявив чиновник.

Водночас на територіях, які опинилися в окупації "Укрпошта", не може платити пенсію готівковою гривнею і для її отримання необхідно пройти процедуру переоформлення пенсії.

"У деяких локаціях досі продовжується оборот готівкової гривні, яка була на цих територіях раніше. Це відбувається, коли "Укрпошта" продовжує прийом платежів і одразу ці гроші видає як пенсію іншим людям", – додав Віталій Музиченко у телеефірі.

Втім, проблеми з виплатою пенсії є і на вільних територіях, наприклад, не всі пенсіонери отримують доплату за стаж.