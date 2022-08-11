Не приходять деякі доплати до пенсії: юрист пояснив, чому

Щоби точно переконатись, що пенсіонер не отримує доплат, необхідно точно знати структуру пенсії

Українцям, які отримали інвалідність внаслідок війни, пояснили, як отримати підвищену пенсію. Разом з тим деякі нинішні пенсіонери скаржаться, що не отримують призначених їм доплат, наприклад, за понаднормативний стаж або як дитині війни – тут ідеться про Другу світову. Статус отримують ті, кому на час її закінчення 2 вересня 1945 року було менше 18 років.

Як пояснив виданню "На пенсії" незалежний консультант Сергій Коробкін, причин тому може бути декілька. Перша з них – пенсіонер не завжди бачить структуру своїх пенсійних нарахувань. А, між тим, усі призначені доплати уже можуть входити у ту суму, які він отримує на руки. "Щоб відповісти напевно – потрібно знати вид пенсії та бачити структуру її складових", — прокоментував Коробкін звернення читача видання, який не отримує саме доплат за понаднормативний стаж і як дитина війни.

Консультант також нагадав, що доплату за стаж можуть отримувати не всі пенсіонери. Її здебільшого додають до звичайної пенсії за віком. А от військовослужбовці, держслужбовці, науковці чи чорнобильці такої доплати не отримують.

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Як повідомляв "Телеграф", українцям детально пояснили, яким чином вираховується доплата за понаднормативний стаж.