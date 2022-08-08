Що робити, якщо не вистачає стажу для пенсії – міністр запропонувала вихід

Допомогти вчасно вийти на пенсію можуть подружжя одне одному та діти — батькам

Після пенсійної реформи часто буває так, що не всі українські пенсіонери мають необхідний для виходу на пенсію стаж. Про те, як можна вийти із цього положення, розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, багато хто з тих, хто тимчасово виїхав за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їм страховий стаж не йде. Однак вони можуть сплатити такий внесок з їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоб продовжити свій страховий стаж і вчасно після повернення вийти на пенсію. Про це вона заявила в інтерв’ю "Інтерфакс-Україні".

Крім того, як вважає міністр, є й інші способи "добрати" необхідний страховий стаж.

"Також є сім’ї, де не всі члени сім’ї працюють, і у них є проблема при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб працюючий платив за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без жодних вимог, досягаючи пенсійного віку.Або чому діти, які забезпечені та розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу і не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальних внесків, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?", — запитує Оксана Жолнович.

Разом з тим, як попереджають експерти, надто ранній вихід на пенсію загрожує пенсіонерам різким зниженням їх пенсійних виплат.