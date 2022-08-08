Что делать, если не хватает стажа для пенсии – министр предложила выход

Помочь вовремя выйти на пенсию могут супруги друг другу и дети — родителям

После пенсионной реформы часто бывает так, что не у всех украинских пенсионеров есть необходимый для выхода на пенсию стаж. О том, как можно выйти из этого положения, рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам многие из тех, кто временно выехал за границу, сегодня в отпусках без сохранения заработной платы, поэтому за них не начисляется ЕСВ, им страховой стаж не идет. Однако они могут заплатить такой взнос с их доходов за границей, особенно если они там работают, чтобы продлить свой страховой стаж и вовремя, по возвращении, выйти на пенсию. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме того, как считает министр, есть и другие способы "добрать" необходимый страховой стаж.

"Также есть семьи, где не все члены семьи работают, и у них есть проблема при выходе на пенсию. Так почему же муж и жена не могут между собой договориться, чтобы работающий платил за другого ЕСВ, чтобы супруги имели свою собственную пенсию без всяких требований, достигая пенсионного возраста. Или почему дети, которые обеспечены и понимают, что по разным причинам их родители предпенсионного возраста потеряли работу и не имеют возможности устроиться на новую, не смогут доплатить минимальные взносы, и они с достижением пенсионного возраста получат полный страховой стаж?", — задается вопросом Оксана Жолнович.

Вместе с тем, как предупреждают эксперты, слишком ранний выход на пенсию грозит пенсионерам резким снижением их пенсионных выплат.